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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 22:01 BJT

表格: 加拿大第四季经常帐赤字收窄至172.6亿加元

路透2月28日 - 加拿大统计局周四公布的数据显示,加拿大第四季经常帐赤字为172.6亿加元,第三季修正后为赤字180.4亿加元. 以下为经季节调整的经常帐数据(单位:10亿加元)

2012年第四季 2012年第三季 第三季 2011年第四季

(修正) (前值)

经常帐 -17.259 -18.044 -18.909 -12.291

商品贸易 -2.783 -5.091 -4.837 +2.495

服务贸易 -6.140 -6.234 -6.281 -5.498

投资收入 -6.927 -5.084 -6.259 -8.047

分析师平均预估第四季经常帐赤字为170.0亿加元.(完)

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(编译 孙茉莉; 审校 利棣儿)
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