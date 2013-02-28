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债券 | 2013年 2月 28日 星期四 18:46 BJT

路透基点: 潮惠高速公路220亿元人民币联贷案进入市场--RLPC

路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,广东潮惠高速公路有限公司的219.5亿元人民币(35.3亿美元)25年期联贷案,已进入市场筹办.

中国国家开发银行广东分行为牵头行.

一名消息人士称,此案预计3月结案.

一如先前报导(2012年10月25日),贷款利率为中国人行基准利率的100%.

贷款资金用于广东省潮惠高速公路工程.

消息人士称,借款方为广东省高速公路有限公司设立的特殊目的实体.

根据大公国际对广东省高速公路有限公司的公开信用评级文件,潮州至惠州高速公路全长243公里,总投资额292.7亿元,建设期间为2011年至2016年.

广东省高速公路有限公司为广东省交通集团所有,去年5月发行了15亿元15年期债券.大公国际对该公司的债券评级为"AAA",公司信用评级为"AA+",评级展望稳定.(完) (编译 蔡美珍; 审校 孙茉莉)
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