路透基点: 潮惠高速公路220亿元人民币联贷案进入市场--RLPC

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,广东潮惠高速公路有限公司的219.5亿元人民币(35.3亿美元)25年期联贷案,已进入市场筹办.
中国国家开发银行广东分行为牵头行.
一名消息人士称,此案预计3月结案.
一如先前报导(2012年10月25日),贷款利率为中国人行基准利率的100%.
贷款资金用于广东省潮惠高速公路工程.
消息人士称,借款方为广东省高速公路有限公司设立的特殊目的实体.
根据大公国际对广东省高速公路有限公司的公开信用评级文件,潮州至惠州高速公路全长243公里,总投资额292.7亿元,建设期间为2011年至2016年.
广东省高速公路有限公司为广东省交通集团所有,去年5月发行了15亿元15年期债券.大公国际对该公司的债券评级为"AAA",公司信用评级为"AA+",评级展望稳定.(完) (编译 蔡美珍; 审校 孙茉莉)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选