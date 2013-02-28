表格: 美国第四季国内生产总值环比年率修正值为成长0.1%,预估为增长0.5%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
第四季GDP修正值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):
第四季 第四季 第三季 2012年
修正值 前值 实质GDP环比年率 0.1 -0.1 3.1 2.2 国内产品最终销售 1.7 1.1 2.4 2.1 个人消费支出(PCE)物价指数 1.5 1.2 1.6 1.8 核心PCE物价指数 0.9 0.9 1.1 1.7
GDP隐性平减指数 0.9 0.6 2.7 1.8 消费者支出 2.1 2.2 1.6 1.9
耐久财(耐用品) 13.8 13.9 8.9 7.8
非耐久财 0.1 0.4 1.2 0.9
服务业 0.9 0.9 0.6 1.3 企业投资 9.7 8.4 -1.8 7.7 房屋投资 17.5 15.3 13.5 12.1 出口 -3.9 -5.7 1.9 3.3 进口 -4.5 -3.2 -0.6 2.4(完) (编译 王丽鑫; 审校 利棣儿)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。