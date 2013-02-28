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市场报道 | 2013年 2月 28日 星期四 22:14 BJT

表格: 美国第四季国内生产总值环比年率修正值为成长0.1%,预估为增长0.5%

第四季GDP修正值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):

第四季 第四季 第三季 2012年

修正值 前值 实质GDP环比年率 0.1 -0.1 3.1 2.2 国内产品最终销售 1.7 1.1 2.4 2.1 个人消费支出(PCE)物价指数 1.5 1.2 1.6 1.8 核心PCE物价指数 0.9 0.9 1.1 1.7

GDP隐性平减指数 0.9 0.6 2.7 1.8 消费者支出 2.1 2.2 1.6 1.9

耐久财(耐用品) 13.8 13.9 8.9 7.8

非耐久财 0.1 0.4 1.2 0.9

服务业 0.9 0.9 0.6 1.3 企业投资 9.7 8.4 -1.8 7.7 房屋投资 17.5 15.3 13.5 12.1 出口 -3.9 -5.7 1.9 3.3 进口 -4.5 -3.2 -0.6 2.4(完) (编译 王丽鑫; 审校 利棣儿)
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