中国证券: IPO开闸目前没有明确时间,下一步修订完善相关制度--证监会

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京2月28日 - 针对市场新股发行将于4月份重启的传言,中国证监会关部门负责人澄清,新股发行重启目前没有明确时间表,下一步发行体制改革的主要工作包括修订完善相关制度,细化信披的要求,淡化对上市公司盈利能力的判断.
新华网援引该负责人的话称,新股发行的核心是根据中国资本市场现状,坚决贯彻以信息披露为核心,不断完善监管机制,同时促进相关各主体合理发展.至于是实行注册制还是审核制,很难找到标准答案.
该位负责人指出,还要开展IPO专项核查工作,并结合工作要求在今后的工作中把检查中取得的经验落实到日常工作中去,规范中介机构和发行人的相关行为.
去年下半年,为稳定市场,A股新股发行暂停,迄今已有四个月没有新股上市.去年底证监会发布的关于做好首次公开发行股票公司2012年度财务报告专项检查工作的通知,预示着至少到今年3月底,都是IPO的真空期.
该位负责人还提到,下一步发行体制改革的主要工作还包括完善定价约束机制,会进一步提前预披露时间,针对询价配售的新情况和新特点,继续抑制炒新,以及打击粉饰业绩等行为,保护投资者的合法权益.(完) (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。