香港房地产: 政府称下年度取消"勾地"机制,重掌土地供应主导权

路透香港2月28日 - 香港政府周四宣布,将于2013/14年度取消"勾地"机制(即发展商从土地申请表中申请出售土地),该政府重新掌握土地供应的主导权.

土地申请表制度,又称"勾地表"制度,其运作是发展商就有意夺得的地皮,先向政府承诺以一个价钱(俗称"勾地价")买入,然后政府以该勾地价为底价,将地皮公开拍卖.这制度过去被认为更能贴近市场需求.然而,近年通过勾地供应土地已愈来愈少.

发展局局长陈茂波表示,政府自2011年4月开始按季度主动卖地并定期公布出售土地计划,过去两年发展商勾地数量很少,2011/12年度只有一幅,2012/13年只有两幅.

"其实土地供应已由政府主导,在这情况下坊间仍有不少误解,以为发展商不勾地,政府就失去了土地供应的主导权,其实没这样的事."陈茂波称.

"我们希望大家清楚知道,土地供应主导权在政府,而且监于过去两年的土地供应和楼市发展,我们希望尽速将土地供应市场,令市场可以更平稳发展."他说.