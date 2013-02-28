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亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 19:28 BJT

东南亚股市: 印尼股市创纪录最高收位,贝南克讲话带来激励

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                        最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                                    
 汤森路透东南亚指数                       447.56      5.84     +1.32     +5.53    424.10
 新加坡                                  3269.95      8.83     +0.27     +3.25   3167.08
 马来西亚                                1637.63     13.49     +0.83     -3.04   1688.95
 泰国                                    1541.58     23.53     +1.55    +10.75   1391.93
 印尼                                    4795.79     79.37     +1.68    +11.10   4316.69
 菲律宾                                  6721.45    105.18     +1.59    +15.63   5812.73
 越南                                     474.56      8.84     +1.90    +14.70    413.73
 (完)
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