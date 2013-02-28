东南亚股市: 印尼股市创纪录最高收位,贝南克讲话带来激励

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 447.56 5.84 +1.32 +5.53 424.10 新加坡 3269.95 8.83 +0.27 +3.25 3167.08 马来西亚 1637.63 13.49 +0.83 -3.04 1688.95 泰国 1541.58 23.53 +1.55 +10.75 1391.93 印尼 4795.79 79.37 +1.68 +11.10 4316.69 菲律宾 6721.45 105.18 +1.59 +15.63 5812.73 越南 474.56 8.84 +1.90 +14.70 413.73 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。