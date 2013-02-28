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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 22:19 BJT

表格: 加拿大1月PPI较前月持平,较上年同期回落0.2%

路透2月28日 - 加拿大统计局周四公布,加拿大1月PPI较前月持平,较上年同期回落0.2%.

生产者物价指数(变动百分比,%)

较上月变动 较上年同期变动

1月 12月(修正) 12月(前值) 1月 12月(修正) 12月(前值)

总体 0.0 0.0 0.0 -0.2 +0.3 +0.2

扣除矿物燃料 -0.1 +0.1 0.0 0.0 +0.3 +0.2

(完) (编译 母红; 审校 于春红)
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