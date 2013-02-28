表格: 美国2月23日一周初请失业金人数为34.4万人,略低于预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透2月28日 - 美国劳工部周四公布
* 2月23日一周初请失业金人数为34.4万人(预估为36.0万人)
* 2月23日一周初请失业金人数四周均值为35.5万人
* 2月16日一周续请失业金人数为307.4万人(预估为316.0万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
02/23/13 344,000 355,000 -
02/16/13 366,000-r 361,750-r 3,074,000 2.4
02/09/13 342,000 352,750 3,165,000-r 2.5-r
02/02/13 368,000 351,000 3,137,000 2.4
01/26/13 371,000 352,750 3,244,000 2.5
01/19/13 330,000 351,750 3,216,000 2.5
01/12/13 335,000 360,000 3,175,000 2.5
01/05/13 375,000 366,750 3,229,000 2.5
注: R-修正值.(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。