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市场报道 | 2013年 2月 28日 星期四 22:02 BJT

表格: 美国2月23日一周初请失业金人数为34.4万人,略低于预期

路透2月28日 - 美国劳工部周四公布

* 2月23日一周初请失业金人数为34.4万人(预估为36.0万人)

* 2月23日一周初请失业金人数四周均值为35.5万人

* 2月16日一周续请失业金人数为307.4万人(预估为316.0万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

02/23/13 344,000 355,000 -

02/16/13 366,000-r 361,750-r 3,074,000 2.4

02/09/13 342,000 352,750 3,165,000-r 2.5-r

02/02/13 368,000 351,000 3,137,000 2.4

01/26/13 371,000 352,750 3,244,000 2.5

01/19/13 330,000 351,750 3,216,000 2.5

01/12/13 335,000 360,000 3,175,000 2.5

01/05/13 375,000 366,750 3,229,000 2.5

注: R-修正值.(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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