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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 22:23 BJT

表格: 美国2月21日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿华2月28日 - 美国农业部(USDA)周四公布2月21日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售

本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度

小麦 372.5 152.3 524.8 500.0 152.3 22,720.5 23,909.7

大麦 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 124.0 84.8

玉米 302.6 210.0 512.6 366.2 210.0 14,546.2 30,853.6

高粱 13.1 10.0 23.1 13.1 10.0 1,033.6 604.9

大豆 689.0 482.0 1,171.0 700.2 482.0 34,599.2 28,859.7

豆粕 250.3 24.3 274.6 266.5 24.3 7,351.6 5,058.3

豆油 4.7 0.0 4.7 15.3 0.0 809.0 272.6

皮马棉 24.7 0.0 24.7 24.7 0.0 644.9 547.7

陆地棉 152.9 80.8 233.7 160.6 90.9 10,098.9 10,389.4

稻米 49.5 0.0 49.5 49.5 0.0 2,416.5 2,086.7

浏览美国农业部报告全文,请点 ;相关中文新闻请点选.(完)

(编译 利棣儿; 审校 于春红)
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