版本:
中国
市场报道 | 2013年 2月 28日 星期四 22:41 BJT

美国股市: 开盘持平,在两天大涨后投资人找不到追入的理由

路透纽约2月28日 - 美国股市周四开盘大致持平,因此前两天股市大涨,以及经济增长读数弱于预期,投资人没有找到推高股市的理由.

道琼工业指数 盘初下跌24.8点,或0.18%,至14,050.57点,标准普尔500指数 下滑1.2点,或0.08%,至1,514.79点,Nasdaq指数 小跌1.04点,或0.03%,至3,161.21点.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐