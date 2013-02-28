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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 22:52 BJT

表格: 美国2月芝加哥PMI为56.8,预估为54.3

路透2月28日 - 美国供应管理协会(ISM)周四公布,美国2月芝加哥采购经理人指数(PMI)从1月的55.6上升至56.8,为2012年3月来最高.

路透访问的分析师预估中值为54.3.

美国2月芝加哥新订单分项指数亦为2012年3月来最高.

以下为详细数据:

2月 1月 12月 11月 10月 9月 采购经理人指数(PMI) 56.8 55.6 50.0 50.2 50.7 50.9 生产分项指数 60.2 60.9 52.4 53.4 53.6 56.1 新订单分项指数 60.2 58.2 50.4 45.9 50.6 49.3 未交货订单分项指数 50.9 46.6 45.1 48.2 45.6 44.2 库存分项指数 50.1 55.0 48.7 47.8 49.6 50.6 就业分项指数 55.7 58.0 46.8 53.6 51.1 53.1 供应商交货分项指数 50.3 49.9 52.8 57.9 51.0 53.3 物价分项指数 61.8 60.7 62.9 69.3 60.8 63.6(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选

(编译 利棣儿; 审校 李军)
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