表格: 美国2月芝加哥PMI为56.8,预估为54.3

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透2月28日 - 美国供应管理协会(ISM)周四公布,美国2月芝加哥采购经理人指数(PMI)从1月的55.6上升至56.8,为2012年3月来最高.
路透访问的分析师预估中值为54.3.
美国2月芝加哥新订单分项指数亦为2012年3月来最高.
以下为详细数据:
2月 1月 12月 11月 10月 9月 采购经理人指数(PMI) 56.8 55.6 50.0 50.2 50.7 50.9 生产分项指数 60.2 60.9 52.4 53.4 53.6 56.1 新订单分项指数 60.2 58.2 50.4 45.9 50.6 49.3 未交货订单分项指数 50.9 46.6 45.1 48.2 45.6 44.2 库存分项指数 50.1 55.0 48.7 47.8 49.6 50.6 就业分项指数 55.7 58.0 46.8 53.6 51.1 53.1 供应商交货分项指数 50.3 49.9 52.8 57.9 51.0 53.3 物价分项指数 61.8 60.7 62.9 69.3 60.8 63.6(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选
(编译 利棣儿; 审校 李军)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。