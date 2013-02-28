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市场报道 | 2013年 2月 28日 星期四 23:37 BJT

美国热股: J.C. Penney季度营收大跌,股价暴跌逾20%

路透2月28日 - J.C. Penney 周三公布季度营收大幅下降,跌幅为公司在13个月前公布大规模转型计划以来最大.

周四早盘,J.C. Penney股价暴跌20.2%,至16.88美元.
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