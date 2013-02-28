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市场报道 | 2013年 3月 1日 星期五 00:19 BJT

美国热股: Kohl's股价下跌,此前公布的全年获利预估不及预期

路透2月28日 - Kohl's 周四公布第四季获利下降,受累于节日季减价,且公司给出的全年获利预估低于市场预期.

周四早盘,Kohl's股价跌2.2%,报45.59美元.(完)
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