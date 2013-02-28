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市场报道 | 2013年 3月 1日 星期五 00:14 BJT

美国热股: 稀土生产商Molycorp推迟公布季度业绩,股价下滑

路透2月28日 - 稀土生产商Molycorp 周四推迟公布季度业绩及年报,因公司还未确定将在第四季提列商誉减值的规模.

周四早盘,Molycorp股价跌1.76%,报6.13美元.(完)
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