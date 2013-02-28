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市场报道 | 2013年 3月 1日 星期五 05:17 BJT

美股盘后: Gap公布业绩后股价盘后上扬1.8%

路透纽约2月28日 - 服装零售商Gap Inc 在周四美股盘后交易中大涨1.8%,此前该公司公布业绩.(完)
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