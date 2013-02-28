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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 06:51 BJT

全球外汇市场3月1日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月28日(四)

2130 － 美国联邦储备理事会(美联储,FED)每周资产负债表

2145 － 新西兰第四季贸易条件

2330 － 日本全国1月消费者物价指数(CPI)、东京地区2月CPI

2330 － 日本1月失业率、求才求职比

2330 － 日本1月家庭支出

2350 － 日本第四季企业资本支出

3月1日(五)

－ － 日本财务大臣麻生太郎与经济财政大臣甘利明在内阁会议后召开例行记者会

0100 － 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势与货币政策讲话

0700 － 德国1月实质零售销售

0700 － 英国2月Nationwide房价指数

0730 － 瑞典2月制造业采购经理人指数(PMI)

0800 － 挪威2月PMI

0813 － 西班牙2月制造业PMI

0830 － 瑞典第四季国内生产总值(GDP)

0830 － 瑞士2月PMI

0843 － 意大利2月Markit/ADACI制造业PMI

0848 － 法国2月Markit制造业PMI

0853 － 德国2月Markit/BME制造业PMI

0858 － 欧元区2月Markit制造业PMI

0900 － 意大利1月失业率

0900 － 挪威2月失业率

0928 － 英国2月Markit/CIPS制造业PMI

0930 － 英国1月消费者信贷

1000 － 欧元区消费者物价调和指数(HICP)2月初值

1000 － 欧元区1月失业率

1000 － 意大利消费者物价指数(CPI)2月初值

1330 － 美国1月个人所得与个人支出

1358 － 美国2月Markit制造业PMI终值

1455 － 路透/密西根大学消费者信心指数2月终值

1500 － 美国供应管理协会(ISM)2月制造业指数

1500 － 美国1月建筑支出

1530 － 美国ECRI一周领先指标　

－ － 美国2月整体汽车销售年率

－ － 美国1月达拉斯联储PCE物价指数截尾均值

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (翻译 张荻; 审校 张涛)
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