全球外汇市场3月1日主要消息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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2月28日(四)
2130 － 美国联邦储备理事会(美联储,FED)每周资产负债表
2145 － 新西兰第四季贸易条件
2330 － 日本全国1月消费者物价指数(CPI)、东京地区2月CPI
2330 － 日本1月失业率、求才求职比
2330 － 日本1月家庭支出
2350 － 日本第四季企业资本支出
3月1日(五)
－ － 日本财务大臣麻生太郎与经济财政大臣甘利明在内阁会议后召开例行记者会
0100 － 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势与货币政策讲话
0700 － 德国1月实质零售销售
0700 － 英国2月Nationwide房价指数
0730 － 瑞典2月制造业采购经理人指数(PMI)
0800 － 挪威2月PMI
0813 － 西班牙2月制造业PMI
0830 － 瑞典第四季国内生产总值(GDP)
0830 － 瑞士2月PMI
0843 － 意大利2月Markit/ADACI制造业PMI
0848 － 法国2月Markit制造业PMI
0853 － 德国2月Markit/BME制造业PMI
0858 － 欧元区2月Markit制造业PMI
0900 － 意大利1月失业率
0900 － 挪威2月失业率
0928 － 英国2月Markit/CIPS制造业PMI
0930 － 英国1月消费者信贷
1000 － 欧元区消费者物价调和指数(HICP)2月初值
1000 － 欧元区1月失业率
1000 － 意大利消费者物价指数(CPI)2月初值
1330 － 美国1月个人所得与个人支出
1358 － 美国2月Markit制造业PMI终值
1455 － 路透/密西根大学消费者信心指数2月终值
1500 － 美国供应管理协会(ISM)2月制造业指数
1500 － 美国1月建筑支出
1530 － 美国ECRI一周领先指标
－ － 美国2月整体汽车销售年率
－ － 美国1月达拉斯联储PCE物价指数截尾均值
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (翻译 张荻; 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。