日韩经济指标预测--3月1日-3月8日****

路透3月1日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 2月25日当周 2月28日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 日本所有家庭支出(较前月) 1月 +0.5% -0.7% (较上年同期) +0.3% -0.7% 2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年 1月 -- -0.1% 同期) 全国核心CPI(较上年同期) -0.2% -0.2% 东京地区CPI(较上年同期) 2月 -- -0.6% 东京地区核心CPI(较上年同期) -0.6% -0.5% 2330 日本求才求职比 1月 0.83 0.82 日本失业率 1月 4.2% 4.2% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- +2.2% 3月1日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国出口(较上年同期) 2月初值 -8.3% +10.9% 进口(较上年同期) -7.9% +3.9% 贸易收支(亿美元) -- 顺差4.8 3月4日当周 3月3日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.5% +0.6% (较上年同期) +1.7% +1.5% 3月4日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 2月 -- 49.90 3月5日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 日本加班工资(较上年同期) 1月 -- -0.1% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 截止2月底 -- 3,289.1 3月6日-7日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0750 日本外汇储备(亿美元) 截止2月末 -- 12,672 3月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0200 日本央行利率决定 3月 -- 0.10% 0500 日本领先指标(较前月) 1月 -- +1.4 同时指标(较前月) -- +2.5 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 2月 -- +1.3% 2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆) 1月 -- 赤字2,641 2350 日本国内生产总值(GDP)(环比年率) 第四季修正值 -- -0.4% (较前季) -- -0.1% 3月8日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本服务业景气判断指数 2月 -- 49.5 (完)