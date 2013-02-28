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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 06:59 BJT

****澳新经济指标预测--3月1日-3月8日****

路透3月1日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
    
   2月25日当周

 3月1日(五)
 暂无重要经济数据公布
 
    3月4日当周 
 3月3日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 2330      澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                2月             --      +0.3%
    
 3月4日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲建筑许可(较前月)                     1月             --      -4.4%
              民间建筑许可(较前月)                                  --      -3.3%
 0030      澳洲企业库存(较前季)                  第四季             --      +1.1%
 0030      澳洲企业总营业利润(较前季)            第四季             --      -2.9%
 0030      澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)              2月             --      -9.2%
                 网络招聘广告(较前月)                               --      -0.6%
    
 3月5日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲经常账收支(亿澳元)                第四季             --  盈余149.0
 0030      澳洲零售销售(较前月)                     1月             --      -0.2%
 0330      澳洲央行利率决定                         3月             --      3.00%
         
 3月6日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)         第四季             --      +0.5%
                             (较上年同期                            --      +3.1%
           )                                                            
         
 3月7日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)            1月             --   逆差4.27
                      进口(较前月)                                  --      -6.0%
                      出口(较前月)                                  --      +3.0%
                                                                        
                                                                        
 2145      新西兰制造业销售(较前季)              第四季             --      +2.6%
             
 3月7日-11日
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 2100      新西兰REINZ房价指数(较前月)              2月             --      -1.0%
                            (较上年同期)                            --      +7.2%
      
 3月8日(五)
 暂无重要经济数据公布
 (完)
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