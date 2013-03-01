澳洲经济指标总览--3月1日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月7日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 逆差4.27 逆差27.88 出口(较前月) +3% +1% 进口(较前月) -6% +2% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 3月5日 (较前月) 12月 -0.2% -0.2% 就业市场(经季节调整) 3月14日 就业人口(较前月变动,千人) 1月 10.4 -5.5 全职就业人口(较前月变动,千 -9.8 -13.8 人) 失业率 5.4% 5.4% 就业参与率 65.0% 65.1% 消费者物价指数(CPI) 4月24日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.2% +1.4% (较上年同期) +2.2% +2.0% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.3% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.8% (较上年同期) +2.3% +2.4% 国际贸易价格指数 5月2日 进口物价(较前季) 第四季 +0.3% -2.4% 出口物价(较前季) -2.4% -6.4% 国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元) 3月5日 经常帐收支 第三季 赤字14.900 赤字12.369 商品与服务贸易收支 逆差4.645 逆差2.114 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月6日 (较前季) 第三季 +0.5% +0.6% (较上年同期) +3.1% +3.7% (完)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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