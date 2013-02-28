《中国报摘》--中国证券报3月1日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条:
--中共十八届二中全会通过国务院机构改革方案，强调行政体制改革是推动上层建筑适应经济基础必然要求。
* 其他:
--来自中国证金的消息，转融券周四启动试点，首日有45笔转融券交易成交，期限均为28天，成交数量71.2万股，成交金额883.5万元人民币。
--国家外汇管理局公布数据显示，去年QFII净汇入资金77亿美元，较上年增长8.8倍。截止去年底，QFII总资产中，股票资产比例保持在70%以上。
--证监会相关部门负责人表示，正研究创业板发行方式创新，探索建立符合创业板企业特点的“小额、快速、灵活”的融资体系。
--中电联发布2013年全国电力供需形势分析预测报告，今年全国社会用电量约为5.33万亿千瓦时，增长7.5%左右。
--全国社保基金副理事长王忠民透露，全国社保基金12年来的年均收益率为8.4%，目前社保基金总规模为1万亿元，随着养老需求的扩大，未来规模应至少扩大至10万亿元。
--全国工商联环境服务业商会已通过全国工商联向全国政协提交四份提案，包括完善环保企业税收优惠政策，建议提高电厂脱硝补贴电价，建议建立和完善水价形成和调整机制以及落实生活垃圾焚烧发电价格新政策。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。