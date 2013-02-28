《中国报摘》--中国证券报3月1日

* 头版头条:

--中共十八届二中全会通过国务院机构改革方案，强调行政体制改革是推动上层建筑适应经济基础必然要求。

* 其他:

--来自中国证金的消息，转融券周四启动试点，首日有45笔转融券交易成交，期限均为28天，成交数量71.2万股，成交金额883.5万元人民币。

--国家外汇管理局公布数据显示，去年QFII净汇入资金77亿美元，较上年增长8.8倍。截止去年底，QFII总资产中，股票资产比例保持在70%以上。

--证监会相关部门负责人表示，正研究创业板发行方式创新，探索建立符合创业板企业特点的“小额、快速、灵活”的融资体系。

--中电联发布2013年全国电力供需形势分析预测报告，今年全国社会用电量约为5.33万亿千瓦时，增长7.5%左右。

--全国社保基金副理事长王忠民透露，全国社保基金12年来的年均收益率为8.4%，目前社保基金总规模为1万亿元，随着养老需求的扩大，未来规模应至少扩大至10万亿元。