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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 07:51 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月28日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:         
                                                                               
 公司名          股票代码          收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                          
 中国                                                                
 新浪                                 51.64       +0.06       +0.12     1449094
 搜狐                                 44.64       -0.67       -1.48      362532
 网易                                 51.28       -0.59       -1.14      597887
 百度                                 90.76       +1.41       +1.58     2942917
 亚信科技                             11.03       +0.01       +0.09       55839
                                                                               
 台湾                                                                
 台湾积体电路                         18.25       +0.07       +0.39     2355899
 联电                                  1.85       +0.01       +0.54      101661
 日月光                                4.13       +0.04       +0.98      103633
 硅品精密                              5.28       +0.00       +0.00     1197123
 和信超媒体                            1.18       +0.10       +9.26      272237
 友达                                  4.34       +0.03       +0.70      154202
 中华电信                             31.02       +0.09       +0.29       57003
 台湾国际航电                         34.36       -0.32       -0.92      866584
                                                                               
 香港                                                                
 中国移动                             54.80       -0.35       -0.63      210902
 中国联通                             14.57       +0.34       +2.39      353187
 中国电信                             52.01       +0.54       +1.05       26937
 中芯国际                              2.83       +0.12       +4.43       28631
 电讯盈科                              4.84       -0.01       -0.21       18296
 (完)
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