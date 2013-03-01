金砖国家: 2月28日股汇市收盘纵览

路透3月1日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月28日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 涨0.77%,收报1,054.62点.

中国股市：中国股市沪综指周四收市大涨逾2%,成交明显放大.分析师指出,昨日大盘反弹,令市场人气有所恢复,而今日午后金融地产股的强势表现,让更多投资者重拾信心,大盘迅速收复5日和10日短期均线,并创下一个月以来最大单日涨幅.沪综指 收报2,365.593点,大涨52.373点或2.26%,此前最大单日涨幅为1月28日创下的2.41%;该指数2月累计则下跌0.83%,终结此前连续两月升势.上海A股今日成交额为1,154亿元人民币,较上日的879亿元增加三成.

香港股市:香港股市以两个月来最佳单日表现给2月划下句点.美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克重申其刺激经济举措的承诺之后,市场信心获得改善.恒生指数 收高2%,收报23,020.3点,对经济成长敏感的股票领导涨势,但是指数月线下跌3%.恒生国企指数 涨2.6%,本月下跌5.7%.

中国汇市:人民币兑美元即期 连续第五天收升,涨0.10%报6.2213,盘中一度接近2月以来的最高点.因非美货币隔夜走升,引领人民币/美元中间价跳升至逾一个月高点,而客盘结购汇力量相对均衡,尚未看出明显方向,交投亦相对清淡.

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印度股市:跌至三个月低点,在政府公布总体市场借款目标高于预期之后,国有银行股下挫.指标BSE指数 跌1.52%或290.87点,报18,861.54,全月下跌5.2%.NSE指数 跌1.79%或103.85点,报5,693.05,全月下跌5.7%.

印度汇市:印度卢比兑美元大跌,从稍早触及三周高点回落.2013/14年度政府预算增加了支出,而吸引外资的措施有限.卢比兑美元 收报54.36/37,全月下跌2.1%,上日收于53.86/87. ========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,534.410点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收跌0.35%至810.15点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 跌0.09%报30.5610,卢布兑欧元 涨0.13%,报40.0370. ========================================================================================

巴西股市:拉美股市上涨,巴西股市因矿商淡水河谷获利展望改善而上扬,但对于美国经济成长的担忧令原油生产商类股承压.圣保罗交易所Bovespa指数 涨0.26%至57,424.29点.

巴西汇市:拉美货币徘徊于平盘水准,投资者对于美联储继续实施刺激措施的憧憬,抵消了意大利政局和美国经济的担忧.雷亚尔兑美元 微跌0.2%至1.9774.

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南非股市:收高,结束两日连跌.矿业巨头上涨,因电费涨幅可能小于最初预期.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 涨1.15%至35,254.76点.综合指数 涨1.11%至39,709.56点.