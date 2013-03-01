《香港报摘》--经济日报3月1日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
*头版头条: --政府突然宣布放弃沿用了14年的勾地制度，并声言下年度卖地计划涉及的住宅单 位供应量将按年大增近66%，以显示增加供应决心。 *其他: --中国人寿 预告去年纯利倒退40%左右，但以全年数字推算 去年第四季盈利大幅反弹逾120%。 --佐丹奴 去年底纯利按年增长13.5%胜预期，不过若撇除两项收购及出 售交易产生1.14亿港元会计溢利，全年纯利下降2.2%至7.12亿港元。 --证监会对滙丰控股 2009年供股前夕的收市竞价时段股价暴跌 调查获重大进展，据了解，证监会正等待证券及期货上诉审裁处给予裁定理由，意味 其或将展开执法行动。 --信义玻璃 行政总裁董清世表示，公司将重启分拆太阳能玻璃及相关业 务上市的计划，当中会加入太阳能发电站，惟现阶段仍未提出申请。（完） 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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