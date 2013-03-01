版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 08:09 BJT

《香港报摘》--经济日报3月1日

*头版头条:
    --政府突然宣布放弃沿用了14年的勾地制度，并声言下年度卖地计划涉及的住宅单
 位供应量将按年大增近66%，以显示增加供应决心。
 
   *其他:
    --中国人寿                    预告去年纯利倒退40%左右，但以全年数字推算
 去年第四季盈利大幅反弹逾120%。
 　　--佐丹奴         去年底纯利按年增长13.5%胜预期，不过若撇除两项收购及出
 售交易产生1.14亿港元会计溢利，全年纯利下降2.2%至7.12亿港元。
 　　--证监会对滙丰控股                 2009年供股前夕的收市竞价时段股价暴跌
 调查获重大进展，据了解，证监会正等待证券及期货上诉审裁处给予裁定理由，意味
 其或将展开执法行动。
 　　--信义玻璃         行政总裁董清世表示，公司将重启分拆太阳能玻璃及相关业
 务上市的计划，当中会加入太阳能发电站，惟现阶段仍未提出申请。（完）
 
    
    注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐