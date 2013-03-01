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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 08:18 BJT

香港金融：国开行香港分行发行6亿元三年期点心存款证--IFR

路透3月1日 - 据汤森路透旗下IFR报导,中国国家开发银行 香港分行完成了三年期点心存款证的发行，规模6亿元人民币（9,500万美元），收益率3%。结算日在3月7日，由巴克莱安排。

以互换利率中间价计算，该定价约相当于伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码约135个基点。(完) 浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info) (整理 黄凯; 审校 林高丽)
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