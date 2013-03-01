《香港报摘》--信报3月1日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
*头版头条: --政府突然宣布取消勾地机制，会继续使用按季推地方法，以重掌土地供应主导权 。 *其他: --美国机构投资者丹佛投资顾问在香港上市公司笔克远东 的持股，延迟 了３个月才公布，公然违反证券条例下3个工作日内要申报的规定，但独立评论员Davi d Webb认为香港证监会难以作出检控。 --就西澳铁矿与中国中冶 发生纠纷，中信泰富 主席常振明表 示仍会邀请中冶的团队参与中信泰富旗下西澳铁矿第三至六条生产线建设。 --香港电讯 罕有地与和记电讯 、数码通 、CSL及九 仓 旗下九仓电讯联手，要求香港通讯事务管理局减收牌费，理由是高昂的牌 费会间接影响用户月费，且创新的服务及研究并未同时进行。 --雅虎 香港表示，截至去年底止其取得香港团购业务45%市场占有率，比 起两大竞争对手Groupon 的24%以及Beecrazy的14%为高。（完） 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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