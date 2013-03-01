《香港报摘》--信报3月1日

*头版头条: --政府突然宣布取消勾地机制，会继续使用按季推地方法，以重掌土地供应主导权 。 *其他: --美国机构投资者丹佛投资顾问在香港上市公司笔克远东 的持股，延迟 了３个月才公布，公然违反证券条例下3个工作日内要申报的规定，但独立评论员Davi d Webb认为香港证监会难以作出检控。 --就西澳铁矿与中国中冶 发生纠纷，中信泰富 主席常振明表 示仍会邀请中冶的团队参与中信泰富旗下西澳铁矿第三至六条生产线建设。 --香港电讯 罕有地与和记电讯 、数码通 、CSL及九 仓 旗下九仓电讯联手，要求香港通讯事务管理局减收牌费，理由是高昂的牌 费会间接影响用户月费，且创新的服务及研究并未同时进行。 --雅虎 香港表示，截至去年底止其取得香港团购业务45%市场占有率，比 起两大竞争对手Groupon 的24%以及Beecrazy的14%为高。（完） 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.