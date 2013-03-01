《台湾报摘》--经济日报3月1日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
* 头版头条:
--面对英特尔 、三星 积极跨足晶圆代工，台积电 加快与日商富士通在日本合资设厂脚步，预计投入近百亿元资金，取得新公司逾五成优势股权，最快上半年定案、下半年启动，藉此＂联日抗美、韩＂，巩固既有晶圆代工龙头地位。
* 其他:
--行政院长江宜桦最近提供给立法院的施政报告中，特别点明，对金融机构办理不动产抵押贷款，将继续执行"针对性审慎措施"，控管授信风险。
--宝岛债掀热潮，继中信银之后，去年一度到国际金融业务分行(OBU)却喊卡的永丰余 ，最近传出有意转向，改发宝岛债，若能顺利发行，将是台湾上市柜公司发行宝岛债首例，可望引领上市柜公司开辟筹资新管道.
--被市场视为国内第一档中国A股基金的＂摩根中国A股首发证券投资信托基金＂，日前因基金名称有＂首发＂两字被要求补件。对此，摩根投信仅表示，会遵照主管机关指示办理，不便发表意见。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 詹静宜 审校 黄凯)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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