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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 08:33 BJT

《台湾报摘》--经济日报3月1日

* 头版头条:

--面对英特尔 、三星 积极跨足晶圆代工，台积电 加快与日商富士通在日本合资设厂脚步，预计投入近百亿元资金，取得新公司逾五成优势股权，最快上半年定案、下半年启动，藉此＂联日抗美、韩＂，巩固既有晶圆代工龙头地位。

* 其他:

--行政院长江宜桦最近提供给立法院的施政报告中，特别点明，对金融机构办理不动产抵押贷款，将继续执行"针对性审慎措施"，控管授信风险。

--宝岛债掀热潮，继中信银之后，去年一度到国际金融业务分行(OBU)却喊卡的永丰余 ，最近传出有意转向，改发宝岛债，若能顺利发行，将是台湾上市柜公司发行宝岛债首例，可望引领上市柜公司开辟筹资新管道.

--被市场视为国内第一档中国A股基金的＂摩根中国A股首发证券投资信托基金＂，日前因基金名称有＂首发＂两字被要求补件。对此，摩根投信仅表示，会遵照主管机关指示办理，不便发表意见。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 詹静宜 审校 黄凯)
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