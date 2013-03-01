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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 09:11 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月1日

**上海证券报**

－上海美国商会发布报告称，2012年在华美国企业经营业绩依然强劲，但在利润率、营收和营运利润等指标方面则连续第二年出现下滑。

－中信证券 将设立股权衍生品业务线，定位于衍生品工具的权益类资本中介型业务。广发证券 拟提高融资融券规模上限由100亿元人民币提高至200亿元。

－招商证券 拟公开发行不超过100亿元公司债券，用以补充公司流动资金，重点支持创新业务发展。

－13宗经营性用地昨在北京市土地整理储备中心现场竞价，包括12宗居住用地和1宗商业金融用地，出让底价合计超过78亿元，最终成交总额破107亿元。其中，万科联合体以11.08亿元夺长阳镇地块，首开27.2亿元拿下孙河乡两地块，楼面价每平方米超2.6万元，中水电联合体12亿元摘大兴孙村地块等。

**第一财经日报**

－今年来多个省市上调当地最低工资标准，深圳将最低工资标准提高到每月1,600元，继续领跑全国；北京则由之前每月1,260元提高到1,400元。

－曾被市场质疑贱卖资产的中联重科 转让子公司环卫机械股权一事，暂时搁浅。中联重科称，因无意向受让方向湖南联合产权所递交转让申请，决定暂停该公司股权的挂牌。

**21世纪经济报 道**

－来自国有大行的权威人士透露,春节过后一周,四大国有银行再度收紧信贷口子,当月新增贷款规模一周内被压缩近500亿元规模.即截止2月25日,四大行新增贷款规模为2,050亿元,较2月18日2,500亿元的新增规模有大幅压缩.(完) (整理 林琦; 审校 林高丽)
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