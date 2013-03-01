《中国报摘》--其他报纸重要消息3月1日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
**上海证券报**
－上海美国商会发布报告称，2012年在华美国企业经营业绩依然强劲，但在利润率、营收和营运利润等指标方面则连续第二年出现下滑。
－中信证券 将设立股权衍生品业务线，定位于衍生品工具的权益类资本中介型业务。广发证券 拟提高融资融券规模上限由100亿元人民币提高至200亿元。
－招商证券 拟公开发行不超过100亿元公司债券，用以补充公司流动资金，重点支持创新业务发展。
－13宗经营性用地昨在北京市土地整理储备中心现场竞价，包括12宗居住用地和1宗商业金融用地，出让底价合计超过78亿元，最终成交总额破107亿元。其中，万科联合体以11.08亿元夺长阳镇地块，首开27.2亿元拿下孙河乡两地块，楼面价每平方米超2.6万元，中水电联合体12亿元摘大兴孙村地块等。
**第一财经日报**
－今年来多个省市上调当地最低工资标准，深圳将最低工资标准提高到每月1,600元，继续领跑全国；北京则由之前每月1,260元提高到1,400元。
－曾被市场质疑贱卖资产的中联重科 转让子公司环卫机械股权一事，暂时搁浅。中联重科称，因无意向受让方向湖南联合产权所递交转让申请，决定暂停该公司股权的挂牌。
**21世纪经济报 道**
－来自国有大行的权威人士透露,春节过后一周,四大国有银行再度收紧信贷口子,当月新增贷款规模一周内被压缩近500亿元规模.即截止2月25日,四大行新增贷款规模为2,050亿元,较2月18日2,500亿元的新增规模有大幅压缩.(完) (整理 林琦; 审校 林高丽)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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