《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月1日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透香港3月1日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7546港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低20.88点,或0.15%,报14,054.49点；未能进一步向纪录高位靠近。〔ID:n L4T0BS887〕 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 194.960 -0.34 36218 15.118 -0.80 中国铝业 10.790 0.37 37003 3.347 -0.09 中国移动 54.800 -0.63 210902 84.990 -0.54 中国人寿 44.070 -1.78 99236 22.783 -2.22 中石油 136.980 -0.84 30724 10.622 -0.35 中石化 113.560 -0.11 19102 8.806 -0.16 汇丰控股 55.440 0.43 325625 85.983 0.15 中电信 52.010 1.05 26937 4.033 0.33 中国联通 14.570 2.39 353187 11.298 1.06 兖州煤业 15.480 1.84 45928 12.004 -0.13 华能国际 40.650 0.12 34901 7.881 -1.25 南方航空 27.550 1.44 4848 4.273 -0.17 东方航空 21.120 4.14 1182 1.638 -50.67 中芯国际 2.830 4.43 28631 0.439 -1.37 （完）
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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