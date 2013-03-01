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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 08:31 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月1日

路透香港3月1日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7546港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周四收低20.88点,或0.15%,报14,054.49点；未能进一步向纪录高位靠近。〔ID:n
 L4T0BS887〕
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       194.960   -0.34      36218            15.118      -0.80
 中国铝业                      10.790    0.37      37003             3.347      -0.09
 中国移动                      54.800   -0.63     210902            84.990      -0.54
 中国人寿                      44.070   -1.78      99236            22.783      -2.22
 中石油                       136.980   -0.84      30724            10.622      -0.35
 中石化                       113.560   -0.11      19102             8.806      -0.16
 汇丰控股                      55.440    0.43     325625            85.983       0.15
 中电信                        52.010    1.05      26937             4.033       0.33
 中国联通                      14.570    2.39     353187            11.298       1.06
 兖州煤业                      15.480    1.84      45928            12.004      -0.13
 华能国际                      40.650    0.12      34901             7.881      -1.25
 南方航空                      27.550    1.44       4848             4.273      -0.17
 东方航空                      21.120    4.14       1182             1.638     -50.67
 中芯国际                       2.830    4.43      28631             0.439      -1.37 （完）
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