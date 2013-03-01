中国能源：今年全社会用电量预计增长7.5%左右--中电联

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透上海3月1日 - 中国电力企业联合会最新发布报告预测，2013年全国全社会用电量约为5.33万亿千瓦时左右，增长7.5%左右，其中第二产业用电增长5.5%-7.5%。
中电联网站刊登的2013年全国电力供需形势分析预测报告称，预计2013年第一产业用电增长4%-6%，第三产业和城乡居民生活用电增长继续保持10%-12%。
2012年全社会用电量累计达49,591亿千瓦时,同比增长5.5%。
中电联并预计，今年全国新增装机8,700万千瓦左右，其中火电4,000万千瓦左右。预计2013年底全国发电装机12.3亿千瓦左右，发电装机规模有望跃居世界第一，其中水电2.8亿千瓦、火电8.6亿千瓦、核电1,478万千瓦、并网风电7,500万千瓦、并网太阳能600万千瓦左右，若国家政策及时出台并落实到位，并网太阳能有望超过1,000万千瓦。
报告还称，2013年全国电煤供应总体平稳，局部地区电煤运输偏紧。全年全国电力供需总体平衡，东北地区电力富余增加，西北地区仍有电力富余，华东及华北地区的部分省份在部分高峰时段可能有少量电力缺口。
中电联建议，加大水电开工规模，继续优化电源布局和结构；尽快完善并落实促进风电、太阳能发电、分布式能源系统发展的相关政策措施；加强调峰调频电源建设，以提高电力系统消纳风电、光伏发电的能力；加快特高压及智能电网建设，提高跨区跨省电力交换能力，加大城乡电网改造力度；做好电煤价格并轨后续工作，加快电价机制改革。（完） (发稿 丁淑琴; 审校 黄凯)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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