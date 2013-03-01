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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 08:43 BJT

《香港重要政经日程》--3月1日-3月7日

==================今日重要政经消息=================

3月1日(周五)

-- 俄铝 公布全年业绩.

-- 亚洲金融 公布全年业绩.

-- 中国海外宏洋 公布全年业绩.

-- 华润水泥 公布全年业绩.

-- 天瑞水泥 公布全年业绩.

-- 利基控股 公布全年业绩.

-- 路劲基建 公布全年业绩.

-- 惠记 公布全年业绩.

--09:00 彩虹电子 在中国举行特别股东大会.

--09:00 明丰珠宝 周年股东大会.

--11:00 先进半导体 在中国举行特别股东大会.

--11:30 首创置业 业绩记者会.

--15:15 信义玻璃 业绩记者会.

--16:30 亚洲金融 业绩记者会.

==================近期重要政经消息==================

3月4日(周一)

-- 公布1月份零售销售.

-- 汇丰控股 公布全年业绩.

-- 恒生银行 公布全年业绩.

-- 华人置业 公布全年业绩.

-- 利福国际 公布全年业绩.

-- 越南制造 公布全年业绩.

--09:00 中国保绿资产 特别股东大会.

--09:00 中国罕王 在中国举行特别股东大会.

--11:00 华艺铜业 特别股东大会.

--11:00 亚洲煤业 特别股东大会.

--11:45 华润水泥 业绩记者会.

*--14:30 利福国际 业绩记者会.

3月5日(周二)

-- 公布2月份汇丰采购经理指数(PMI).

-- 中国旺旺 公布全年业绩.

-- 渣打集团 公布全年业绩.

-- 海通国际 公布全年业绩.

-- 有线宽频 公布全年业绩.

-- 361度 公布全年业绩.

-- ASM太平洋 公布全年业绩.

--11:00 中国公共采购 特别股东大会.

3月6日(周三)

-- 添利百勤 首日挂牌.

-- 希慎兴业 公布全年业绩.

-- 东方海外 公布全年业绩.

-- 电能实业 公布全年业绩.

-- SOHO中国 公布全年业绩.

-- 长江生命科技 公布全年业绩.

--10:00 潍柴动力 在中国举行特别股东大会.

*3月7日(周四)

-- 公布2月份外汇储备.

-- 长江基建 公布全年业绩.

-- 创兴银行 公布全年业绩.

-- 廖创兴企业 公布全年业绩.

-- 成都普天 公布全年业绩.

-- 中外运航运 公布全年业绩.

-- 永亨银行 公布全年业绩.

--09:00 中兴通讯 在中国举行特别股东大会.

注:1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 雷美珍)
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