《香港重要政经日程》--3月1日-3月7日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
==================今日重要政经消息=================
3月1日(周五)
-- 俄铝 公布全年业绩.
-- 亚洲金融 公布全年业绩.
-- 中国海外宏洋 公布全年业绩.
-- 华润水泥 公布全年业绩.
-- 天瑞水泥 公布全年业绩.
-- 利基控股 公布全年业绩.
-- 路劲基建 公布全年业绩.
-- 惠记 公布全年业绩.
--09:00 彩虹电子 在中国举行特别股东大会.
--09:00 明丰珠宝 周年股东大会.
--11:00 先进半导体 在中国举行特别股东大会.
--11:30 首创置业 业绩记者会.
--15:15 信义玻璃 业绩记者会.
--16:30 亚洲金融 业绩记者会.
==================近期重要政经消息==================
3月4日(周一)
-- 公布1月份零售销售.
-- 汇丰控股 公布全年业绩.
-- 恒生银行 公布全年业绩.
-- 华人置业 公布全年业绩.
-- 利福国际 公布全年业绩.
-- 越南制造 公布全年业绩.
--09:00 中国保绿资产 特别股东大会.
--09:00 中国罕王 在中国举行特别股东大会.
--11:00 华艺铜业 特别股东大会.
--11:00 亚洲煤业 特别股东大会.
--11:45 华润水泥 业绩记者会.
*--14:30 利福国际 业绩记者会.
3月5日(周二)
-- 公布2月份汇丰采购经理指数(PMI).
-- 中国旺旺 公布全年业绩.
-- 渣打集团 公布全年业绩.
-- 海通国际 公布全年业绩.
-- 有线宽频 公布全年业绩.
-- 361度 公布全年业绩.
-- ASM太平洋 公布全年业绩.
--11:00 中国公共采购 特别股东大会.
3月6日(周三)
-- 添利百勤 首日挂牌.
-- 希慎兴业 公布全年业绩.
-- 东方海外 公布全年业绩.
-- 电能实业 公布全年业绩.
-- SOHO中国 公布全年业绩.
-- 长江生命科技 公布全年业绩.
--10:00 潍柴动力 在中国举行特别股东大会.
*3月7日(周四)
-- 公布2月份外汇储备.
-- 长江基建 公布全年业绩.
-- 创兴银行 公布全年业绩.
-- 廖创兴企业 公布全年业绩.
-- 成都普天 公布全年业绩.
-- 中外运航运 公布全年业绩.
-- 永亨银行 公布全年业绩.
--09:00 中兴通讯 在中国举行特别股东大会.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 雷美珍)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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