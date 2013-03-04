主要国家经济指标预测--3月4日****

路透3月4日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 3月4日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲建筑许可(较前月) 1月 +2.8% -4.4% 民间建筑许可(较前月) -- -3.3% 0030 澳洲企业库存(较前季) 第四季 +0.6% +1.1% 0030 澳洲企业总营业利润(较前季) 第四季 -1.0% -2.9% 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 2月 -- -9.2% 网络招聘广告(较前月) -- -0.6% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 3月 负5.2 负3.9 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 2月 49.0 48.7 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较上月) 1月 +0.5% -0.2% (较上年同期) +1.9% +2.1% 1445 美国ISM-纽约企业活动指数 2月 -- 568.3 3月4-8日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 2月 +0.2% -0.2% 房价指数三个月均值(较上年 +1.7% +1.3% 同期) 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0000 韩国出口(较上年同期) 2月初值 -8.6% -8.3% 进口(较上年同期) -10.7% -7.9% 贸易收支(亿美元) 顺差20.6 -- 0700 英国Nationwide房价指数(较上月) 2月 +0.2% +0.2% (较上年同期) 持平 -0.1% 0700 德国实质零售销售(较上月) 1月 +3.1% +1.0% (较上年同期) +2.4% -1.8% 0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 2月 50.8 52.2 0843 意大利Markit/ADACI制造业PMI 2月 45.8 47.5 0848 法国Markit制造业PMI 2月 43.9 43.6 0853 德国Markit/BME制造业PMI 2月 50.3 50.1 0858 欧元区Markit制造业PMI 2月 47.9 47.8 0900 意大利失业率 1月 11.7% 11.3% 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 2月 47.9 51.0 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 1月 增加4 增加2 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加1 增加7.5 抵押贷款批准件数(千件) 54.719 56.5 M4货供额(较前月) +0.9% -- 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上 2月初值 +1.8% +1.9% 年同期) 1000 意大利CPI(较前月) 2月初值 +0.1% +0.3% (较上年同期) +1.9% +2.1% HICP(较前月) -0.2% +0.1% (较上年同期) +2.0% +2.3% 1000 欧元区失业率 1月 +11.9% 11.8% -- 美国整体汽车销售年率(万辆) 2月 1,538 1,510 1330 美国个人所得 1月 -3.6% -2.2% 个人消费 +0.2% +0.2% 个人消费支出(PCE)物价指数 持平 -- 核心PCE物价指数 +0.1% +0.2% 1330 加拿大GDP环比年率 第四季 +0.6% +0.6% (较前月) 12月 +0.3% -0.2% 1358 美国Markit制造业PMI 2月终值 54.3 -- 1430 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 2月 51.7 -- 1455 路透/密西根大学消费者信心指数 2月终值 77.6 76.3 现况指数 89.0 88.0 预期指数 70.2 69.0 1500 美国建筑支出 1月 -2.1% +0.4% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 2月 54.2 52.5 1530 美国ECRI一周领先指标 2月22日当周 128.5 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 石冠兰; 审校 龚芳)