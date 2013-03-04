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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 08:10 BJT

****主要国家经济指标预测--3月4日****

路透3月4日 - 
    以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
                                
 3月4日(一)
 GMT时间     经济指标/活动                       公布时段      预估值        前值
 0030        澳洲建筑许可(较前月)                1月           +2.8%         -4.4%
             民间建筑许可(较前月)                              --            -3.3%
 0030        澳洲企业库存(较前季)                第四季        +0.6%         +1.1%
 0030        澳洲企业总营业利润(较前季)          第四季        -1.0%         -2.9%
 0030        澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)         2月           --            -9.2%
             网络招聘广告(较前月)                              --            -0.6%
 0930        欧元区Sentix投资者信心指数          3月           负5.2         负3.9
 0930        英国Markit/CIPS建筑业PMI            2月           49.0          48.7
 1000        欧元区生产者物价指数(PPI)(较上月)   1月           +0.5%         -0.2%
                                   (较上年同期)                +1.9%         +2.1%
 1445        美国ISM-纽约企业活动指数            2月           --            568.3
   
 3月4-8日
 GMT时间     经济指标/活动                       公布时段      预估值        前值
 0800        英国Halifax房价指数(较前月)         2月           +0.2%         -0.2%
                     房价指数三个月均值(较上年                 +1.7%         +1.3%
             同期)                                                           
 

   附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:   
       
 GMT时间    经济指标/活动                        公布时段      现值          预估值
 0000       韩国出口(较上年同期)                 2月初值       -8.6%         -8.3%
               进口(较上年同期)                                -10.7%        -7.9%
            贸易收支(亿美元)                                   顺差20.6      --
 0700       英国Nationwide房价指数(较上月)       2月           +0.2%         +0.2%
                                (较上年同期)                   持平          -0.1%
 0700       德国实质零售销售(较上月)             1月           +3.1%         +1.0%
                         (较上年同期)                          +2.4%         -1.8%
 0830       瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)       2月           50.8          52.2
 0843       意大利Markit/ADACI制造业PMI          2月           45.8          47.5
 0848       法国Markit制造业PMI                  2月           43.9          43.6
 0853       德国Markit/BME制造业PMI              2月           50.3          50.1
 0858       欧元区Markit制造业PMI                2月           47.9          47.8
 0900       意大利失业率                         1月           11.7%         11.3%
 0928       英国Markit/CIPS制造业PMI             2月           47.9          51.0
 0930       英国消费者信贷(亿英镑)               1月           增加4         增加2
            抵押贷款发放金额(亿英镑)                           增加1         增加7.5
            抵押贷款批准件数(千件)                             54.719        56.5
            M4货供额(较前月)                                   +0.9%         --
 1000       欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上  2月初值       +1.8%         +1.9%
            年同期)                                                          
 1000       意大利CPI(较前月)                    2月初值       +0.1%         +0.3%
                    (较上年同期)                               +1.9%         +2.1%
                 HICP(较前月)                                  -0.2%         +0.1%
                     (较上年同期)                              +2.0%         +2.3%
 1000       欧元区失业率                         1月           +11.9%        11.8%
 --         美国整体汽车销售年率(万辆)           2月           1,538         1,510
 1330       美国个人所得                         1月           -3.6%         -2.2%
            个人消费                                           +0.2%         +0.2%
            个人消费支出(PCE)物价指数                          持平          --
            核心PCE物价指数                                    +0.1%         +0.2%
 1330       加拿大GDP环比年率                    第四季        +0.6%         +0.6%
                    (较前月)                     12月          +0.3%         -0.2%
 1358       美国Markit制造业PMI                  2月终值       54.3          --
 1430       加拿大RBC经季节调整制造业PMI         2月           51.7          --
 1455       路透/密西根大学消费者信心指数        2月终值       77.6          76.3
                              现况指数                         89.0          88.0
                              预期指数                         70.2          69.0
 1500       美国建筑支出                         1月           -2.1%         +0.4%
 1500       美国供应管理协会(ISM)制造业指数      2月           54.2          52.5
 1530       美国ECRI一周领先指标                 2月22日当周   128.5         --
 (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (编译 石冠兰; 审校 龚芳)
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