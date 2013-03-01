《台湾报摘》--工商时报3月1日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
* 头版头条:
--日圆急贬带来市场对日系车降价的期待压力越来越大，马自达(Mazda)汽车周四率先宣布降价，3月起，车价全面调降1-4万台币不等、平均降幅逾3%，要冲刺年度销售目标成长10%-15%，为蛇年车坛投下震撼弹。
* 其他:
--国际股市周四全面大涨，预料激励台股今日反弹，由于600亿台币新旧制劳退基金月底前将遴选代操，各大投信为了拚首季绩效以获得代操，投信首季作帐行情有提前发动的迹象。
--台商要跃上中国大陆内销市场的大舞台，难度愈来愈高。依据陆委会最新出炉的调查报告，与2011年相比，2012年内销业务占总体营额逾8成者，由48%锐减为21.7%，衰退程度超过一半，台商经营大陆内需市场，不如想像中容易。
--大陆重庆商银传出将转赴港公开发行(IPO)，意味其上市脚步将会加快，远东商银 有机会透过远东集团旗下其他产业，成功参股重庆商银。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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