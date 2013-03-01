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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 08:40 BJT

《台湾报摘》--工商时报3月1日

* 头版头条:

--日圆急贬带来市场对日系车降价的期待压力越来越大，马自达(Mazda)汽车周四率先宣布降价，3月起，车价全面调降1-4万台币不等、平均降幅逾3%，要冲刺年度销售目标成长10%-15%，为蛇年车坛投下震撼弹。

* 其他:

--国际股市周四全面大涨，预料激励台股今日反弹，由于600亿台币新旧制劳退基金月底前将遴选代操，各大投信为了拚首季绩效以获得代操，投信首季作帐行情有提前发动的迹象。

--台商要跃上中国大陆内销市场的大舞台，难度愈来愈高。依据陆委会最新出炉的调查报告，与2011年相比，2012年内销业务占总体营额逾8成者，由48%锐减为21.7%，衰退程度超过一半，台商经营大陆内需市场，不如想像中容易。

--大陆重庆商银传出将转赴港公开发行(IPO)，意味其上市脚步将会加快，远东商银 有机会透过远东集团旗下其他产业，成功参股重庆商银。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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