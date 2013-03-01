《台湾重要政经日程》－3月1日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
===================今日重要政经消息=====================
3/1(五) --09:00 行政院长江宜桦赴立法院施政总质询 --10:00 汇丰公布台湾2月PMI,上月为51.5 --12:30 央行代财政部标售"102甲6期"公债400亿台币年期为10年期,3月6日发行
==================近期重要政经消息======================
3/5(二) --08:30 主计总处公布2月消费者物价指数年增率，1月为上涨1.15% --14:00 台新金控 投资人说明会 --16:10 央行公布2月外汇存底，1月底时为4,065.57亿美元
3/7(四) --16:00 财政部公布2月出/进口数据，上月出口年增21.8%. --14:00 富邦金控 主办"后两岸货币清算两岸货币清算时期，台湾金融业的机会与挑战"论坛. --14:00 新光金控 投资人说明会
3/8(五) --14:00 富邦金控 投资人说明会.
3/13(三) --16:20 央行公布国际金融业务分行(OBU)最新数据.
3/18(一) --12:30 央行代财政部标售"102乙1期"公债400亿台币，年期为20年期,21日发行.
3/22(五) -- 8:30 主计总处公布2月季调失业率，1月为4.20%.
3/27(三) --12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券，数额200亿台币，期限364天期，28日发行.
4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日
5/20(一) --16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元
6/12(三) --端午节休市一日
9/14(六) --弹性放假补行上班一日
9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市
10/10(四) --国庆日休市一日 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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