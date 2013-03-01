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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 10:18 BJT

《中国重要政经日程》--3月1日

============================今日重要政经日程=======================

3/01(五)

--第五届中国私募基金年会在北京举行,至2日.

============================近日重要政经日程=======================

3/2(六)

--2013全球宏观经济预测春季年会在北京举行.

3/3(日)

--政协第十二届全国委员会第一次会议在北京召开.

3/5(二)

--十二届全国人大一次会议在北京召开.

3/11(一)

--2013年上海金属周在上海举行,至13日.

3/21(四)

--第七届中国私募基金高峰论坛在深圳举行,至23日.

4/6(六)

--博鳌亚洲论坛在海南博鳌举行,至8日.

4/10(三)

--中国石油商贸大会在北京举行,至12日.

4/18(四)

--中国润滑油行业聚焦在海南三亚举行,至20日.

5/9(四)

--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.

6/6(四)

--《财富》全球论坛在成都举行,至8日.

6/14（五）

*--2013年6月14，在北京召开“新能源——整合与创新”为主题的第七届中国新能源国际高峰论坛暨第三届中国新能源博览会，至15日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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