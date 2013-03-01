《中国重要政经日程》--3月1日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
============================今日重要政经日程=======================
3/01(五)
--第五届中国私募基金年会在北京举行,至2日.
============================近日重要政经日程=======================
3/2(六)
--2013全球宏观经济预测春季年会在北京举行.
3/3(日)
--政协第十二届全国委员会第一次会议在北京召开.
3/5(二)
--十二届全国人大一次会议在北京召开.
3/11(一)
--2013年上海金属周在上海举行,至13日.
3/21(四)
--第七届中国私募基金高峰论坛在深圳举行,至23日.
4/6(六)
--博鳌亚洲论坛在海南博鳌举行,至8日.
4/10(三)
--中国石油商贸大会在北京举行,至12日.
4/18(四)
--中国润滑油行业聚焦在海南三亚举行,至20日.
5/9(四)
--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.
6/6(四)
--《财富》全球论坛在成都举行,至8日.
6/14（五）
*--2013年6月14，在北京召开“新能源——整合与创新”为主题的第七届中国新能源国际高峰论坛暨第三届中国新能源博览会，至15日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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