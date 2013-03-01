中国金融：社保基金近12年年均收益率8.4%，总规模需扩至10万亿元--高层

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透上海3月1日 - 中国证券报周五报导，全国社保基金理事会副理事长王忠民表示，全国社保基金理事会12年来的年均收益率为8.4%。目前社保基金总规模为1万亿元，随着养老需求的扩大，未来规模应至少扩大至10万亿元。
王忠民是在中国财富管理50人论坛首届年会上作出上述表示；他表示，重新思考过去35年对中国经济发展起到重大贡献的人口红利，其背后是艰巨的养老问题，，从现在起就应重视社保基金的财富管理，保证社会财富未来的收益率。
“鉴于通胀率在变化，个人养老时的通胀率和年轻时的通胀率不同，可以考虑编制与养老指数相一致的CPI，让养老财富管理战胜未来的CPI。”他建议。
中国财政部公布的数据显示，全国社会保险基金2011年末的滚存结余为29,818亿元人民币，同比增长34%。2011年的收支结余为6,881亿元。 （完） (发稿 丁淑琴; 审校 黄凯)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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