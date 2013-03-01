中国金融：春节后首周四大行信贷负增长500亿，因月初放贷过猛--报载

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透上海3月1日 - 21世纪经济报 道周五称，春节后首周工、农、中、建四家中国国有银行新增贷款规模一周内负增长500亿元人民币，因月初放贷过猛，令银行担忧政策出手进行调控。
报导引述国有大行的权威人士透露，进入2月第三周（2月18日当周），四大行再度收紧信贷口子，当月新增贷款规模一周内被压缩掉近500亿规模，即截至2月25日，四大行新增贷款规模为2,050亿元，较2月18日2,500亿的新增规模做了大幅压缩。
某国有大行总行中层表示，主要是个别分行月初投放过猛，超过了额度控制。贷款投放过猛，容易引发中央银行的窗口指导。
中国四大国有银行包括工商银行 、农业银行 、中国银行 和建设银行 。
中国央行此前公布的数据显示,2013年1月新增人民币贷款1.07万亿元,创自2010年1月来的新高,彼时为1.39万亿元.而去年12月,新增人民币贷款仅4,543亿元,为自2009年12月以来最低. （完） (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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