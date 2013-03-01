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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 09:18 BJT

中国金融：春节后首周四大行信贷负增长500亿，因月初放贷过猛--报载

路透上海3月1日 - 21世纪经济报 道周五称，春节后首周工、农、中、建四家中国国有银行新增贷款规模一周内负增长500亿元人民币，因月初放贷过猛，令银行担忧政策出手进行调控。

报导引述国有大行的权威人士透露，进入2月第三周（2月18日当周），四大行再度收紧信贷口子，当月新增贷款规模一周内被压缩掉近500亿规模，即截至2月25日，四大行新增贷款规模为2,050亿元，较2月18日2,500亿的新增规模做了大幅压缩。

某国有大行总行中层表示，主要是个别分行月初投放过猛，超过了额度控制。贷款投放过猛，容易引发中央银行的窗口指导。

中国四大国有银行包括工商银行 、农业银行 、中国银行 和建设银行 。

中国央行此前公布的数据显示,2013年1月新增人民币贷款1.07万亿元,创自2010年1月来的新高,彼时为1.39万亿元.而去年12月,新增人民币贷款仅4,543亿元,为自2009年12月以来最低. （完） (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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