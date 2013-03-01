台湾央行：开放申购14、28、91和182天期存单，金额不限

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透台北3月1日 - 台湾央行周五表示，开放14、28、91和182四种天期存单申购，不设发行目标。今日存单到期金额为318亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：14及28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行3,182.6亿台币存单。
为了改善发行30天期存单因假日因素，易使每日存单到期金额集中或偏低的情况，央行自本周三起改发行28天期定期存单，利率维持在0.87%不变。91和182天期存单则照旧。
此外，因3月中旬的存单到期偏低，今日及下周一(3月4日)再开放14天期存单申购。
拆款中心资料 显示，周三当日的超额准备为970亿台币，超额准备为4,117亿台币，加计前期1%的超额准备为5,544亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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