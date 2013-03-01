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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 09:13 BJT

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期存单，金额不限

路透台北3月1日 - 台湾央行周五表示，开放14、28、91和182四种天期存单申购，不设发行目标。今日存单到期金额为318亿台币。

央行存单各天期发行利率如下：14及28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。

央行上日共发行3,182.6亿台币存单。

为了改善发行30天期存单因假日因素，易使每日存单到期金额集中或偏低的情况，央行自本周三起改发行28天期定期存单，利率维持在0.87%不变。91和182天期存单则照旧。

此外，因3月中旬的存单到期偏低，今日及下周一(3月4日)再开放14天期存单申购。

拆款中心资料 显示，周三当日的超额准备为970亿台币，超额准备为4,117亿台币，加计前期1%的超额准备为5,544亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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