港报社评: 勾地早应取消,合理压缩利润--信报3月1日

发展局局长陈茂波昨天公布本年度卖地计划,同时宣布取消勾地制度安排,让政府全面掌握土地供应的主导权,确保最大限度增加土地供应,反映政府决定双管齐下,加大力度从供求两方面入手遏抑楼价飙升. 政府弃用过时的勾地机制,是合理的政策选择,甚至可以说早应取消.对于土地供应的主导权,如今政府从市场收回官员手中,今后通过公开招标和公开拍卖方式,把土地资源向买家释放,的确有助增加稳定楼价的政策弹性. 如今政府取消勾地机制,只不过是进一步强化对物业市场发展的主导权,但主导权若缺乏合理而有效的土地房屋政策支撑,这种带有替代市场成分的干预手段,效果可能适得其反.放宽白表免补地价购买居屋,由此推动居屋价格飙升,足以反映政策不周全所带来的逆向效果. 面对土地房屋政策变化的不确定性风险,发展商静观其变.日前轻铁天水围天荣站上盖项目流标,充分反映发展商利用参与市场的自主权,与政策进行博弈的结果. 从去年10月迄今,政府压抑楼价的连串措施,不断通过增加买家交易费来砍削短期的需求,但从熟地释放到物业单位落成需时数载,供应量的滞后性,至目前都未能改变. 取消勾地制度,政府彻底掌握土地供应的主导权,关键之处,并不在于释放土地的出售模式,而在于持续而稳定增加供应,提供不同种类和大小的地皮,以增加市场的竞争性,适度压缩未来地价和楼价的利润,让市场进行正常的调整.