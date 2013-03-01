更新版 1-中国数据：官方制造业PMI受春节扰动续降，经济总体仍平稳运行

* 官方制造业PMI续降，但仍在50之上 * 回落主要是受春节因素影响的正常性波动 * 经济运行总体平稳 (新增数据细节和评论) 路透北京3月1日 - 中国官方制造业PMI一如市场预期连续第二个月回落，但鉴于该指数连续第五个月处于 荣枯线上方，且此次回落主要受春节因素影响，为正常性波动，总体判断中国经济仍处于平稳运行中。 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五公布，中国宏观经济先行指标－2月官方制造业采购经理 人指数(PMI) 降至50.1，略低于路透预估中值50.2。上月为50.4。 “综合PMI指数变化与市场需求走势，预计未来经济运行总体将呈现比较平稳状态。”中国物流与采购联 合会特约分析师张立群称。 他指出，2月份PMI指数延续1月态势，继续小幅下降，预示经济增长将由回升转向平稳。新订单指数、出 口订单指数继续下降，表明订单水平继续下降。尽管生产经营活动预期指数上升，但购进价格指数开始回落， 预示乐观的市场预期将发生改变。但另一方面，市场需求增速保持平稳，剔除季节因素，出口增速保持两位数 ，需求条件显示经济增速不会明显下降。 官方新闻稿显示,2月制造业新订单和出口订单分别降至50.1和47.3，购进价格指数则下滑1.7个百分点至5 5.5。 而稍早公布的汇丰2月制造业PMI初值亦印证中国经济走势平稳，保持温和增长动力。该指数自两年高位下 滑至50.4，但仍为连续四个月高于50；终值数据定于今日稍晚北京时间09:45公布。 在一系列"稳增长"政策支持下,中国经济去年四季度开始触底回升,并将这一回暖之势延续至新年,其中1月 新增人民币贷款如预期的跃升至逾万亿规模,创三年以来新高,年初放贷扩张的季节性效应显现,且同期社会融 资规模写下历史峰值. 官方制造业PMI自2013年1月起，调查样本从原来的820家扩充到3000家。由于一些行业的样本量较少，代 表性不足，按照行业同质性相近原则对一些样本量较少的行业进行了合并，合并后的行业为21个。 制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以 上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。 下表为各月制造业采购经理指数(PMI): __2013年__ _________________________________2012年________________________ 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 PMI(%) 50.1 50.4 50.6 50.6 50.2 49.8 49.2 50.1 50.2 50.4 53.3 53.1 51.0 以下是分项指标: 指标 2013年2月 2013年1月 比上月 份指数 份指数 PMI 50.1 50.4 下降 生产指数 51.2 51.3 下降 新订单指数 50.1 51.6 下降 新出口订单指数 47.3 48.5 下降 积压订单指数 44.4 44.4 持平 产成品库存指数 46.6 47.4 下降 采购量指数 50.2 53.2 下降 进口指数 48.1 49.1 下降 购进价格指数 55.5 57.2 下降 原材料库存指数 49.5 50.1 下降 从业人员指数 47.6 47.8 下降 供应商配送时间指 48.3 50.0 下降 数 生产经营活动预期 64.6 55.9 上升 指数 (完) (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)