港报社评: 政府掌控土地供应,有助打造健康楼市--明报3月1日

楼市扭曲,房屋供应紧绌,与政府实施勾地机制,由发展商主导土地供应有很大关系,政府昨日宣布取消勾地机制,恢复主导出售土地,新做法将会扭转过去几年的不正常现象.楼市健康发展,首要有序恒常供应房屋单位,避免出现供不应求或供过于求的失衡状态;日后除非出现极坏情况,否则政府要坚持原则,善尽维持稳定供应的责任,能够做到这样,一个对置业者和发展商都有利的健康楼市,才有可能实现. 过去14年,发展商勾地数量少,一度更持续6年没有勾地,政府却坐视不理,曾荫权政府经常以勾地机制行之有效,来回应公众和舆论的质疑.回顾前尘,情况十分不寻常,这是曾荫权政府的土地房屋政策使人诸多猜度和有诸多联想空间的原因.现在,梁振英政府全面收回土地供应主导权,从打造稳定健康的楼市出发,新政策值得肯定和支持. 要楼市健康发展,需要有序恒常稳定供应,若市况稍为逆转,政府即减少供应,则等同托市,市场机制形同失效,绝非恰当做法.不过,若调整深度出现类如董建华“八万五”的情况,楼价下跌超过70%,负资产“哀鸿遍野”,但是政府仍然固执目标,不适时调整政策,这种不懂变通的做法,也绝不可取. 因此,梁振英政府应该汲取前朝的教训,要有市况逆转到什么程度就启动“退市”的准备.任何政策都要适时、适度,能够掌握好分寸和节奏,则楼市无论遇到什么状濈,才有望化险为夷,朝着稳定健康的方向发展.