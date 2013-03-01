港报社评: 勾地成历史,降温靠供应--星岛日报3月1日

政府宣告勾地制度下月寿终正寝.自从政府主动推出土地招标和拍卖,勾地制度已经变成可有可无,今次公布决定,最重要是凸显政府收回土地供应的主导权的象征意义. 当初政府的构思,是一些土地储备较少的中小型发展商,卖楼套现后需要勾地来补充货源,可是,当中小型发展商实际勾出地皮后,却往往在公开拍卖的阶段,被大型发展商高价夺得,中小型发展商再三“为他人作嫁衣裳”后,勾地兴趣大减. 至于大型发展商,有较丰厚的土地储备,建楼土地来源并非全部倚赖官地,还有铁路上盖和旧楼重建等,政府不再主动推地,发展商可以累积大量银弹,待别人勾出土地时重锤出击,结果加强了大型地产商对市场的寡头垄断. 勾地制度连同后来的停建停售居屋等连串措施,减少供应,终于稳住了楼市.现在楼市求过于供,当年的“托市”招数已经完成历史使命,双轨制早令勾地名存实亡,近年只有零星地皮勾出,变成可有可无. 卖地回复单轨制,政府倾向招标而非公开拍卖形式,官员解释是招标出价经深思熟虑,不像公开拍卖受现场气氛感染.以往固然有竞投激烈推高地价的例子,不过同样有招标竞投出价超乎市场预期的事例,即时推高邻近楼价.拍卖好还是标投好,纯粹是技术问题,政府要为楼市降温,关键还是要搞好供应,增加推地,令市场相信楼宇不再奇货可居.