港报社评: 勾地成历史,降温靠供应--星岛日报3月1日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
政府宣告勾地制度下月寿终正寝.自从政府主动推出土地招标和拍卖,勾地制度已经变成可有可无,今次公布决定,最重要是凸显政府收回土地供应的主导权的象征意义. 当初政府的构思,是一些土地储备较少的中小型发展商,卖楼套现后需要勾地来补充货源,可是,当中小型发展商实际勾出地皮后,却往往在公开拍卖的阶段,被大型发展商高价夺得,中小型发展商再三“为他人作嫁衣裳”后,勾地兴趣大减. 至于大型发展商,有较丰厚的土地储备,建楼土地来源并非全部倚赖官地,还有铁路上盖和旧楼重建等,政府不再主动推地,发展商可以累积大量银弹,待别人勾出土地时重锤出击,结果加强了大型地产商对市场的寡头垄断. 勾地制度连同后来的停建停售居屋等连串措施,减少供应,终于稳住了楼市.现在楼市求过于供,当年的“托市”招数已经完成历史使命,双轨制早令勾地名存实亡,近年只有零星地皮勾出,变成可有可无. 卖地回复单轨制,政府倾向招标而非公开拍卖形式,官员解释是招标出价经深思熟虑,不像公开拍卖受现场气氛感染.以往固然有竞投激烈推高地价的例子,不过同样有招标竞投出价超乎市场预期的事例,即时推高邻近楼价.拍卖好还是标投好,纯粹是技术问题,政府要为楼市降温,关键还是要搞好供应,增加推地,令市场相信楼宇不再奇货可居.
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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