港报社评: 取消勾地还须公开拍卖开拓土地--文汇报3月1日

政府宣布下年度取消勾地机制,取消勾地后全数土地将会用招标方式推出,这是为了政府主导和主动供应土地.事实上,近年勾地制度已名存实亡,政府已采取招标方式供应土地.值得注意的是,当局的招标多次出现流标,反映政府对地皮的估值过高.政府有必要恢复定期公开拍卖土地制度,令土地价格更接近市场价格.现在最大的问题,是政府手中的土地不多,治本之方还在于政府拿出魄力,尽快寻求共识,以便从增加土地供应入手,扭转市场供求失衡. 亚洲金融风暴之后,香港楼价狂泻,港府仍然定期卖地,但地产商停止购入土地,港府为了保证土地不被贱卖,停止以前执行的土地拍卖.2004年1月起,更停止定期卖地,只有勾地.勾地机制是在楼市狂泻时诞生的,主要功用是托市,防止出现不理想的卖地成绩令楼价下挫,加剧负资产问题.但是,在楼市飙升时期,勾地机制的客观效果就是限制土地供应,人为推高地价楼价,令楼市积聚泡沫危机. 理顺房地产市场的治本之方,还在于政府拿出魄力大规模开拓土地.现时已知短中期可提供作房屋用途的土地只有300公顷,预计可供兴建约128,700个单位,但这300公顷土地用少见少.因此,要解决供不应求的结构性问题,政府须拿出魄力大规模开拓土地.在长期土地供应方面,施政报告明确提出将透过发展新市镇及在维港以外适度填海解决香港未来的长远房屋需求.大规模开拓土地,涉及利益相关的各方,因此政府须及早筹谋,尽快寻求共识,拿出可行的措施和计划.