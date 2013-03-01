《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日

* 明报: --便服零售商佐丹奴 主席兼行政总裁刘国权表示，除加强现有市场的 业务发展外，未来还有意继续开拓墨西哥、南非等新市场，其中下月在南非将有两间 新店开幕。 * 星岛日报: --九龙塘前李惠利校址用地获政府纳入新一年度土地储备表中，有测量师估计， 该物业楼面地价每尺料达15,000港元，整项估值约64亿港元,势成九龙塘地王. --中国证监会已完成人民币合格境外机构投资者（RQFII）的修改程序，本月应 有具体方案出合，届时所有手持RQFII额度的香港持牌的资金管理公司可以发行RQFII 基金。 --政府新年度土地储备表中会提供九幅商业及商贸用地,合计可提供355万平方尺 楼面,按年大升10倍；其中以尖沙嘴区中间道项目最瞩目。 * 苹果日报: --消息人士透露，汇控 旗下汇丰香港员工的平均花红相等于1 个月或以上月薪水平，惟根据考勤表现及各部门因素，每名员工差异极大。 --首创置业 2012年度净利上升11%至11.1亿元人民币，公司今年力争销 售目标突破200亿元，按年增长逾5成。 --瑞安建业 向独立第三方出售广东番禺地块，交易代价为3亿元人民币 ，扣除交易成本后所得款项约1.3亿元。 * 东方日报: --恒基地产 最近以1.05亿港元购入港岛东区西湾河成安街35号一项目 ，接近统一成安街及邻接大石街的一批旧楼业权。 * 文汇报: --财经事务及库务局陈家强局长表示，开放式投资公司的规管与目前分别不大， 但法律框架需另作研究，证监会已就此已进行准备工作，期望可尽快谘询市场。 * 大公报: --笔克远东 的子公司上海笔克展览服务以1.24亿元人民币中标上海迪 士尼乐园内的“园区2演出布景制作和安装指导”项目。（完） 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.