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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 09:57 BJT

中国政治：国务院机构改革和职能转变至关重要，稳步推进大部制改革

路透北京3月1日 - 中国共产党中央委员会称,国务院机构改革和职能转变在行政体制改革中起着至关重要的作用，需要首先抓紧抓好。政府将继续简政放权、提高行政效能，稳步推进大部门制改革。

中共第十八届中央委员会第二次全体会议审议通过《国务院机构改革和职能转变方案》，并建议国务院将该方案提交十二届全国人大审议。同时，就国家机构领导人员人选，向即将召开的全国人大和政协会议提出了建议名单。

中国政府网刊登会议公报称，行政体制改革要深入推进政企分开、政资分开、政事分开、政社分开，健全部门职责体系，建设职能科学、结构优化、廉洁高效、人民满意的服务型政府。

国务院机构改革方案要求，减少和下放投资审批事项、减少和下放生产经营活动审批事项、减少资质资格许可和认定、减少专项转移支付和收费、减少部门职责交叉和分散、改革工商登记和社会组织管理制度。

会议并指出，要坚持扩大内需，加大统筹城乡发展力度，强化创新驱动，加快产业结构战略性调整，继续实施区域发展总体战略和主体功能区战略，积极稳妥推进城镇化，加强节能减排，推动经济持续健康发展。（完） (发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯)
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