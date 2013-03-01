中国政治：国务院机构改革和职能转变至关重要，稳步推进大部制改革

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京3月1日 - 中国共产党中央委员会称,国务院机构改革和职能转变在行政体制改革中起着至关重要的作用，需要首先抓紧抓好。政府将继续简政放权、提高行政效能，稳步推进大部门制改革。
中共第十八届中央委员会第二次全体会议审议通过《国务院机构改革和职能转变方案》，并建议国务院将该方案提交十二届全国人大审议。同时，就国家机构领导人员人选，向即将召开的全国人大和政协会议提出了建议名单。
中国政府网刊登会议公报称，行政体制改革要深入推进政企分开、政资分开、政事分开、政社分开，健全部门职责体系，建设职能科学、结构优化、廉洁高效、人民满意的服务型政府。
国务院机构改革方案要求，减少和下放投资审批事项、减少和下放生产经营活动审批事项、减少资质资格许可和认定、减少专项转移支付和收费、减少部门职责交叉和分散、改革工商登记和社会组织管理制度。
会议并指出，要坚持扩大内需，加大统筹城乡发展力度，强化创新驱动，加快产业结构战略性调整，继续实施区域发展总体战略和主体功能区战略，积极稳妥推进城镇化，加强节能减排，推动经济持续健康发展。（完） (发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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