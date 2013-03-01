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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 09:52 BJT

国际油市：1月和2月全球石油日平均库存减少130万桶－EIA

路透华盛顿2月28日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布，最近60日全球石油日平均库存减少130万桶，因消费量超过产量。

该机构称，过去60日除伊朗的全球石油日平均消费量为8,600万桶，较产量多出270万桶。全球石油库存因而降至26.52亿桶。

根据2011年有关伊朗制裁法案，EIA需要每两个月提供一次全球石油库存报告。

EIA称，伊朗1月和2月的石油日平均产量为280万桶，较去年11月和12月增加约10万桶，但较上年同期下降约60万桶，因西方国家对伊朗制裁发生影响。

报告称，最近60日全球剩余产能增加约60万桶达到平均每日270万桶，但较三年平均水平下降了30万桶。(完)

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(编译 郑茵 审校　白云)
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