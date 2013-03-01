港报财经评论: 世界继续斗贬值--信报31日

世界继续斗贬值 /习广思 央行”放水”、”收水”要看话事人贝南奇，玩弄语言文字，贝南奇技巧高超得出神入化，市场照单全收。美国国会听证会第一日，贝南奇为量宽辩护，声言量宽好处多于坏处。第二日继续护航，确定央行继续维持目前的进度买债，现时通胀处于恰当水平。贝南奇给的讯息是，央行未有”收水”打算。另一边厢，欧洲及美国这对难兄难弟，欧央行行长德拉吉出言相助，直指现时谈退市言之尚早，即使”考虑”都太早，维持宽松货币政策可有助复苏。虽然主权信贷改善，但欧洲部分国家的企业及消费者仍难以取得贷款。德拉吉的讯息是，水仍然要继续放。两大央行话事人给的讯息明显不过，但市场对加息及退市的担心不会完全消退，每隔一段时间便会再出现，触动热钱炒家的神经，引起市场波动。美股借房屋数据及贝南奇言论造好，加上A股反弹，港股承接外围气氛回升，大市三个主调同步发展，一是超卖股反弹，包括煤炭股及金融股。二是炒作业绩，包括地产股及友邦 ，以及下周放榜的汇控 。三是憧憬政策受惠股，特别是一批环保概念股份。 恒指在22,500点暂见支持，开市后升幅扩大，以近今年高位收市，报23,020点，上升443点。大市全日成交额868亿港元，沽空比率11。1%，“空军”趁反弹出击。昨日恒指反弹获成交配合，但能否持续并作整固，还要视乎能否收复10天及50天线，即23,164点水平。大市进入业绩高峰期，本周地产股是主打，新世界 业绩胜预期，但分析员关注的仍是管理层的执行力。新地 业绩不过不失，中期核心纯利微跌1.9%。不过，业绩是心理预期游戏，既是寻宝地，也是地雷阵。国寿 昨天收市后发盈警，虽然不太意外，但在其他中资股下半年业务改善的情况下，即使股价再低迷，也未免令人感到失望。光大国际 全年纯利上升40%，多年前垃圾发电还是概念居多，如今却是市场追捧的环保股。管理层直言，未来数年是发展环保的最好时机。今年风电股及新能源股应该持续有卖点。 投机热钱吓不得，“收水”消息或政治变动立即吓怕热钱，但对于投资中国中国内地市场的资金，却是勇气十足。自去年第四季开始，海外资金重新大规模流入中资股，基于两样事情，一是经济逐步见底，二是政治明朗化，但这两项因素近期都似乎有点无以为继。 欧罗重拾上升动力 /苏子 欧罗兑日圆自去年11月13日的100.27低位飙升至上月6日的127.73高位后，直至本周初才出现一个稍为像样的调整幅度。本周初欧罗兑日圆曾自上周五的123.20收市价，暴挫至118.72低位才止跌回稳。于这三个月时间里，欧罗兑日圆录得27%的巨大升幅，目前自上述高位只是调整了7%而已，此调整幅度连上述升幅的38.2%的117.24调整目标亦不到，故理论上汇价仍有进一步的下调空间。不过，若然欧罗兑日圆随后即使可以进一步下跌，但始终未能下试至上述的38.2%调整目标附近，这将反映一个事实，就是汇价仍处非常强劲的势头内运行，故任何的回落也成为大量看好者视作趁低吸纳的时机，在这些买盘支持下，限制了汇价继续向下调整的空间。如真的出现此情况，那意味在120心理关口附近的欧罗兑日圆已具备了吸纳的价值，投资者已不用等待汇价下试至38.2%调整目标附近才采取行动。 本周初意大利大选结果虽然令欧债危机有重燃的机会，但由于欧罗区的经济情况有好转迹象。加上目前美股仍处金融海啸后的新高水平波动，故相信市场的资金会倾向选择较高风险的资产为主，避险情绪不易抬头，结果是那些有意用欧债危机重燃的负面因素来造淡获利的投机者可能会惨败。风险资产续升，这将令欧罗汇价不难完全扭转自2月初开始的下跌浪，欧罗兑日圆则因此较大机会重拾上升的动力，再创今年新高并朝着130心理关口迈进。 本周开始汇市的波幅虽然已见扩大，但美元兑瑞郎的走势却仍然只有数十点子的窄幅上落空间，表现有点不正常。目前视美元兑瑞郎为美元的重要好淡指标，若美元兑瑞郎稍后一直乏力上破今年1月18日的0.9389高位阻力，反而成功下破20天SMA重要支持收市，配合届时美汇指数已见成功返回200天SMA支持以下波动，预料美元已可正式结束近期的强势，并向下展开较深的下跌浪。