台湾数据：2月制造业采购经理指数(PMI)为50.2，较上月放缓－汇丰

**价格方面，投入成本连续第五个月上扬，但涨幅尚小，并且较上月放缓。另一方面，制造商继续独自承担生 产成本上扬的压力，连续11个月降低产品平均价格，而且降幅略大于上月，属小幅调整，调查显示，厂商降低产品价格旨在吸引更多业务。

附注:PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善;若低于50.0，则表示恶化。(完)