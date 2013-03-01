台湾数据：2月制造业采购经理指数(PMI)为50.2，较上月放缓－汇丰

标题新闻：俄罗斯央行报告称，通胀预期的不稳定下降仍是一个较大的通胀风险
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路透台北3月1日 - 以下为汇丰台湾2月制造业采购经理人指数(PMI)数据：
2013年2月 2013年1月
50.2 51.5
主要调查结果：
**2月份资料显示，产出总量连续第三个月扩张，但扩张率轻微。
**新出口订单略有成长，许多厂商表示中国大陆和欧美市场需求加强。
**价格方面，投入成本连续第五个月上扬，但涨幅尚小，并且较上月放缓。另一方面，制造商继续独自承担生 产成本上扬的压力，连续11个月降低产品平均价格，而且降幅略大于上月，属小幅调整，调查显示，厂商降低产品价格旨在吸引更多业务。
附注:PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善;若低于50.0，则表示恶化。(完)
浏览台湾经济其他新闻，请点选MCE-TW-CMN (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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