中国证券：去年QFII净汇入资金同比增8.8倍，股票资产占比逾七成

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京3月1日 - 去年中国证券市场延续低迷态势，但QFII(合格境外机构投资者)机构仍维持较高的股票投资比例和较长的持有期限，则对稳定市场起到积极作用。中国国家外汇管理局称，去年QFII净汇入资金77亿美元，较上年增长8.8倍。截至去年底，QFII总资产中，股票资产的比例保持在70%以上。
数据显示，去年QFII机构汇入资金92亿美元，较上年增加70亿美元，增长3.2倍；汇出资金15亿美元，较上年增加1亿美元，增长7.1%。截至去年底，外管局累计批准169家QFII机构共计374亿美元的境内证券投资额度；QFII机构累计汇入投资资金297亿美元，累计汇出资金56亿美元，累计净汇入资金241亿美元。
同时，去年跨境资本流动总量略有增加，前三季度总规模达1.97万亿美元，同比增长3%；与同期GDP(国内生产总值)之比为35%，同比下降4个百分点。资本和金融项目呈现逆差，去年前三季度净流出368亿美元，2011年前三季度为净流入2,500亿美元。
初步统计，去年全年资本和金融项目（含误差与遗漏）逆差1,173亿美元，这是自1998年以来年度资本和金融项目首次逆差。
另外，去年直接投资、证券投资保持净流入，其他投资大量净流出。去年前三季度，直接投资净流入1,285亿美元，同比增长6%；证券投资净流入250亿美元，增长36%；其他投资净流出1,936亿美元，2011年同期为净流入1,060亿美元。(完) (发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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