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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 10:02 BJT

中国新债: 进出口行下周四将招标发行400亿元固息债，含七年和五年期

路透上海3月1日 - 中国进出口银行周五公告称，将于下周四(7日)招标发行两期固息债，总额400亿元人民币，期限包括七年期和五年期。 刊登在金融时报的公告显示，上述债为进出口行今年第三和第四期金融债。 具体条款如下:

第三期 第四期 ---------------------------------------------------------------- 发行金额 200亿元 200亿元 期限/计息方式 七年/固息 五年/固息 招标时间 3月7日10:00-11:00 3月7日10:00-11:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 3月13日 3月21日 发行期 3月7日-3月13日 3月7日至3月21日 上市日 3月19日 3月27日 基本承销额 无 无 ----------------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
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