港报财经评论: 汇丰钱景3个关键指标--经济日报3月1日

汇丰钱景3个关键指标 /林瑞芬 港股反覆回挫后，昨总算有初步喘跌之势，即市累积超卖展开小反弹浪，恒指收报23,020点，升443点或1.96%。国指收报11,437，急升292点或2.63%，大市成交额回升至约868.63亿港元。在经济日报网站发表预期反弹浪试抵23,000，即抵可喜，但港股是浪调整是否已完结，还不能太早落结论。按意大利政局发展，若本月中明朗化的话，在即市超卖反弹后仍不能忽视反覆波动之变化，反弹多少少再受压也不为奇，除非后市全补裂口重企23,250。日本首相安倍晋三提名亚洲开发银行行长黑田东彦出任日本央行行长一职，意味今年可能进一步放宽货币政策。日经225指数昨急涨2.7%，收11,559点。伯老力撑买债计划，亦暂时支持美股，道指周三创5年来新高，不知是伯老牙力好，还是基金为避欧债、欧元投向美汇、美股避险之结果。 外围政治因素难以自主，而自主个股的抗跌力，主导反弹力，当靠企业盈利面，本周来讲，蓝筹股算交到功课，周内已公布佳绩的东亚银行 、友邦保险 、信置 及新世界发展 昨分别抽升0.5%、2.3%、3.4%及3.8%。如汇丰 也有神来之笔的话，有助港股纾压，本月中旬前，恒指如通过不失守22,000的考验，前途将由两会以后政策更明朗化主导而回升，希望如此。只怕好事多磨，看淡的投资者又怎放过意大利政局不明朗而借题发挥。下周一的重头戏，首推汇丰公布业绩。附表显示，汇丰过往数年的实际每股盈利，与彭博综合平均数预测比较，确有误差，至少比恒生银行 为大，由此引致之股价即市反应亦很强烈。市场对汇丰之盈利预测评估，难以准确有分歧，原因可能是毕竟集团庞大，会计烦复。近年汇丰不断出售资产，入帐期偏差亦影响估算。还有就是对每个地区之呆坏帐拨备估算金额，亦容易造成偏差。 汇丰之前已公布出售巴拿马非核心资产，是自2011年5月以来第46次减持，相关出售可为集团增厚14亿美元资本。早前减持平保 ，料增收26亿美元。德银估计，前者将于2013年度入帐，后者于2012年度入帐，从而增加资本比率60个基点。汇丰经历美国次按危机，加上欧债问题打击，随着欧美情况逐步回升，美国楼市更有复苏之兆，而欧洲银行系统性风险正在纾减，在泛亚业务上又稳定，汇丰正一步步复元，问题是速度。复元能力之关键指标，是看资本比率先回到一定水平，事实上，近几年集团不断出售非核心资产增厚资本比率。在《巴塞尔协议三》的要求下，瑞信料汇丰去年底资本比率已提升至10.3%。若完全达到《巴三》12%的资本要求，到时集团就会把精力转移至增加对投资者的资本回报，否则或拖累回报。另一个判断是集团之派息政策，最近欧洲银行有意外增派股息之举，市场由此憧憬汇丰跟风，如有此情况，也对汇丰之复元力有一定启示。 市场聚焦，绩优股份 /余少文 中港股市反弹是预期之内，但人民银行昨日暂停正、逆回购则是意料之外，反映中国货币政策是稳中偏松，加上中资股业绩期启动，相信市场焦点会移到业绩身上，绩优股会是短期资金追逐对象。中国内地股市昨日午后显着走高，上证综合指数升2.3%，收2,365点，带动国企指数昨日升292点或2.6%，收11,437点，升幅是今年第二大，成交额增加至198亿港元，是三周以来最大的单日成交额，以及有88%主板H股随大市走高，但汽车股逆市下跌。而红筹指数升102点或2.3%，收4,591点，成交额63亿港元，又是内房股推动升势。其实，国指将见短期低位或已见低位，预期反弹在即，昨见国指上扬，总算没有看错。而A股昨日午后扩大升幅，是国指重越11，400点的动力。市场预期人民银行昨日可能暂停正回购及恢复逆回购，以缓和银行同业拆息抽高情况，尽管最后没有逆回购操作，但亦没有正回购操作，以防止流动性过紧。如果没有记错，央行已一段颇长时间同时停止正回购和逆回购，印证预期央行维持稳中有松的货币政策的看法。 不管如何，中国内地流动性对股市影响很大，随着全国两会将召开，预期央行稳中偏松下，不会过于积极收水，对A股可带来支持，也会间接推动国指继续反弹。只是国指今次回升是反弹浪还是新升浪开始，知道国指今次回升的阻力是重重，昨日已触及10天平均线，是短期阻力位，加上20天平均线又跌穿50天平均线，故11，700点会是下一个阻力位，即使国指成功升越50天平均线，又要面对2月初的下跌裂口12,116点至11,953点。由于高位阻力多，会加大短期震荡。另一支持大市反弹，应是中资股业绩期启动，虽然北人印刷 去年录得亏损，但早前已发盈警。而业绩高峰期在3月中下旬，因为不少中资股老总要出席两会，两会结束后才有时间开记者会讲业绩。随着业绩期来临，可以转移股民视线，预期绩优股在公布业绩前仍有炒作空间，股民不妨留意及搭顺风车，已发出盈喜的H股包括华能国际 、大唐发电 、华电国际 、海信科龙 、长城汽车 、魏桥纺织 、中海集运 等。 虽然逾20%H股发出盈警或业绩快报透露盈利下跌或亏损，可能是历来最多盈警股的一次，但不要因而认为这些股份不可取。去年下半年至今都指出，中国内地经济去年第三季好转后，预期H股第四季业绩可以或已经扭转首三季弱势，如中国远洋 、紫金矿业 、金风科技 、上海石化 、仪征化纤 等，部分股份去年第四季盈利较上年同期以及去年第三季业绩好转，预期今年第一季业绩可维持增长势头，有助改善市场气氛。